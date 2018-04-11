Центр независимых исследований «ELS» обнародовал результаты exit-poll, проведенного на президентских выборах.

Как сообщает Report, руководитель центра Ирада Ягубова заявила, что начавшийся сегодня в 08­:00 exit-poll продолжился до 19:00.

По ее словам, активность избирателей на 19:00 составила 68.7%.

82.71% из участвующих в exit-poll избирателей заявили, что проголосовали за президента Ильхама Алиева.

Французская организация «Opinion Way» совместно с Независимым центром консультации и помощи «За гражданское общество» обнародовали предварительные результаты проведенного на президентских выборах «exit poll».

Как сообщает АПА, результаты следующие:

Действующий президент Ильхам Алиев, председатель партии «Ени Азербайджан» — 86,53%;

Председатель Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев — 3,10%;

Самовыдвиженец Захид Орудж – 2,92%;

Председатель Демократической партии Азербайджана (ДПА) Сардар Джалалоглу – 2,81%;

Председатель Партии «Муасир Мусават» Хафиз Гаджиев – 1,73%;

Председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде – 1,21%;

Председатель Партии «Движение национального возрождения» Фарадж Гулиев – 1,03%;

Рази Нуруллаев, кандидатура которого была выдвинута инициативной группой народнофронтовцев – 0,67%.

«Еxit poll» охватил все региона страны, за исключением Нахчыванской автономной республики.

Американская организация «Artur Finkelşteyn və Assosiasiya» также обнародовала результаты проведенного совместно с Лигой защиты прав трудящихся «exit-poll». Как сообщает АПА, руководитель организации Джордж Бирнбаум сказал, что по результатам Ильхам Алиев набрал 85,57% голосов, Араз Ализаде -1,42%, Хафиз Гаджиев – 1,76%, Гудрат Гасангулиев – 2,96%, Фарадж Гулиев – 1,52%, Сардар Мамедов – 2,48%, Рази Нуруллаев – 1,37%, Захид Орудж – 2,92%. «Exit-poll» проводился на 200 избирательных участках в 40 избирательных округах. Согласно результатам проведенного Мониторинговым центром «Rəy» ex­it-poll, победу на выборах одержал нынешний глава государства, кандидат в президенты от ПЕА Ильхам Алиев с 84.49% голосов. Как сообщает Report, по словам руководителя центра Ризвана Аббасова, на голосовании приняли участие 72.3% избирателей. По количеству набранных голосов последующие места занимают: Гудрет Гасангулиев 3.72% Захид Орудж 3.21%­­ Сардар Джалалоглу 3.04% Араз Ализаде 1.65%­­ Хафиз Гаджиев 1.57%­­ Фарадж Гулиев 1.46 %.­ Рази Нуруллаев 0.86 ­% Опрос был проведен в 350-ти избирательных участках и 48 округах по республике.

Minval.az