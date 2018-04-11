Проживающие во Франции азербайджанцы провели 11 апреля в Париже акцию солидарности.

Как сообщает Report, участии акции скандировали лозунги «Мы гордимся, что являемся азербайджанцами», «Тесно сплотимся вокруг наших государственных интересов», «Мы всегда и везде с тобой, Азербайджан», «Гордость нашей Родины — наша гордость» и пр.

Они заявили, что с волнением следят за всеми происходящими в Азербайджане процессами и выразили поддержку.

Было подчеркнуто, что каждый проживающий во Франции азербайджанец с большой радостью наблюдает за развитием в Азербайджане, и сегодня наша страна переживает самый мощный период государственности в истории Азербайджана.

Кроме того, здесь осудили любую грязную попытку и провокацию против Азербайджана извне.

Наши соотечественники также отметили важность более тесного сплочения азербайджанской диаспоры во Франции.

Minval.az