«К сожалению, виновные в тяжких преступлениях в Азербайджане затем, отправившись за рубеж, ведут очернительную кампанию против нашей страны», — заявил в среду руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев. Такие люди, по его мнению, встают на этот путь ввиду отсутствия высокой культуры.

«Я негативно отношусь к таким случаям», — цитирует его АПА.

Р.Мехтиев сказал, что нормальный человек не встанет на этот путь: «Внутри страны есть оппозиция. Есть еще те, которые, отправившись за рубеж, стараются очернять и порочить Азербайджан. Представители никаких наций не должны вставать на этот путь. В Азербайджане решены многие проблемы в экономической и социальной сферах. Поэтому участие избирателей на высоком уровне естественно».

Глава Администрации президента отметил, что виновные в больших преступлениях в Азербайджане затем отправляются за рубеж: «За рубежом они начинают порочить Азербайджан. Конечно, это нехорошо. Такие люди прибегают к этому пути ввиду отсутствия культуры, воспитания».

Minval.az