Письмо было написано на борту знаменитого корабля и проливает свет на плавание до крушения.

Это письмо написала выжившая пассажирка «Титаника» второго класса Кейт Басс, оно датировано 10 апреля 1912 года, когда корабль только покинул Саутгемптон. Письмо все это время принадлежало семье Басс, сообщает Fox News.

В письме Кейт рассказывает о жизни на корабле: «Каюты первого класса выглядят действительно потрясающе. Моя соседка по каюте еще не появилась, поэтому я разделила обед с двумя священниками. Я сегодня же отправлю письмо на случай, если завтра буду страдать морской болезнью».

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