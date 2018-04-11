Симптомы 500 пациентов, госпитализированных после бомбардировки в сирийском городе Дума, указывают на отравление токсичным химическим веществом. Об этом всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила со ссылкой источники в медучреждениях Сирии.

В частности, у пострадавших наблюдались сильное раздражение слизистых оболочек, затрудненное дыхание, нарушения работы центральной нервной системы.

Также у организации имеются данные о гибели более 70 человек, которые укрывались от бомбардировки в подвалах. Сообщается, что смерть 43 из них наступила под воздействием высокотоксичных химических веществ.

«ВОЗ требует немедленного и беспрепятственного доступа в район города Дума, чтобы оказать помощь пострадавшим», — говорится в заявлении организации.

Воздушный удар по городу Дума был нанесен в субботу, 7 апреля. Сирийские правозащитники утверждают, что правительственные войска сбросили на город бомбы с зарином или хлором. Власти Сирии и России называют эту информацию ложной.

Minval.az