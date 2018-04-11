Специалисты опознали тело гражданина Азербайджана, погибшего при крушении Ан-148 в Раменском районе Московской области, сообщили в среду ТАСС в экстренных службах.

«Закончена процедура опознания погибшего гражданина Азербайджана. Тело выдано родственникам и отправлено самолетом к месту захоронения», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что это первое тело, опознанное после авиакатастрофы.

Как сообщил накануне губернатор Оренбургской области Юрий Берг, экспертиза ДНК тел погибших в авиакатастрофе займет более месяца.

Пассажирский Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Не выжил никто.

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