Правительственные войска Сирии в рамках подготовки к возможному авиаудару США перебросили часть авиации на российскую авиабазу Хмеймим, сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на источники. По их словам, также были эвакуированы главный штаб сирийской армии и военная база в городе Думайр, где базировались самолеты, наносившие удары по Восточной Гуте. Как утверждает издание, «по всей видимости, авиаудары США и Франции пощадят российские базы в Хмеймиме и Тартусе». Об этом пишет «Коммерсант».

Le Figaro также пишет, что в последние дни усилилось сотрудничество между Россией, Ираном и Сирией. По информации газеты, в настоящее время на сирийской территории находится иранский генерал Касем Сулеймани, командующий элитным подразделением «Аль-Кудс». Издание уточняет, что на сегодняшний день в Сирии находятся около 2 тыс. иранских военных советников. Как предполагает газета, «помимо управления иранским контингентом, присутствие Касема Сулеймани может указывать на подготовку ответа на удары западных стран (по Сирии.— ред.)».

Напомним, по информации связанной с сирийской оппозицией организации «Белые каски», 7 апреля в сирийском городе Дума была осуществлена химическая атака. Ее жертвами, предположительно, стали 70 человек. Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на возможную химатаку. Сегодня вечером истекает срок данного им обещания. Великобритания, тем временем, отказалась присоединиться к возможному удару США, потребовав больше доказательств того, что за химатакой стоит режим президента Сирии Башара Асада.

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