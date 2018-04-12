Фамилии 41 танкиста 140-й бригады добавят на памятник красноармейцам, погибшим при освобождении хутора Утренняя Долина, сообщает российский интернет-сайт stv24.tv.

Спустя 75 лет после кровавой битвы поисковики Андрей Бекичев из Минвод и Лариса Бартеньева из Санкт-Петербурга восстановили имена, фамилии, места призыва, воинские части 41 советского танкиста, погибшего в сражении. Поисковикам удалось узнать данные с помощью сайта минобороны России. Список.

Старшему из погибших было 37 лет, младшим бойцам – всего по 19. Это были украинцы, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, башкиры, астраханцы и рязанцы.

Памятник героям установили в 1957 году. Тогда были известны только 111 имён солдат, погибших в бою. Сражение прошло утром 12 января 1943 года. Бойцы 140-ой отдельной танковой бригады, рассчитывая, что враги далеко, приблизились к участку между хуторами Утренняя Долина и Новотарка. Красноармейцы оказались в засаде: танкистов атаковали немцы, силы которых значительно превосходили количество советских солдат. В течение полутора часов красноармейцы сдерживали противников в неравном бою. В том сражении отдали жизни 370 красноармейцев. Героев похоронили в братской могиле возле Утренней Долины.

Имена 218 погибших в бою красноармейцев до сих пор неизвестны.

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