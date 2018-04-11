Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский не считает, что между РФ и Соединенными Штатами возможно военное противостояние.

«Хватит паниковать, никакой войны не будет, и бояться нечего, никакой опасной черты нет», — отметил политик, выступая в среду после выступления председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

По словам парламентария, которые приводит ФАН, обострение международных отношений объясняется тем, что США слабеют. «Зачем же ракеты расчехлять», если Америка такая сильная, демократическая и богатая страна, отметил Жириновский.

Minval.az