CША подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет «судного дня», следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir.

Airborne from Wright-Patterson?! 🇺🇸 US Air Force

E-4B Nightwatch

73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 11 апреля 2018 г.

На карте видно, что воздушное судно находится над штатом Индиана.

E-4B прозвали самолетами «судного дня», поскольку они предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Самолеты способны находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва, отмечает РИА Новости.

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