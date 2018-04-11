CША подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет «судного дня», следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir.
Airborne from Wright-Patterson?!
🇺🇸 US Air Force
E-4B Nightwatch
73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy
— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 11 апреля 2018 г.
На карте видно, что воздушное судно находится над штатом Индиана.
E-4B прозвали самолетами «судного дня», поскольку они предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.
Самолеты способны находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва, отмечает РИА Новости.