Центробанк Ирана ограничил объем сбережений в иностранной валюте, которые гражданам страны можно хранить не в банках. У себя иранцы теперь смогут держать не более €10 тыс., все остальные средства в иностранной валюте они должны хранить в банках. За нарушение данного требования иранцам может грозить обвинение в контрабанде, пишет «Коммерсант».

Ограничительные меры вводятся на фоне серьезного дефицита американских долларов, из-за чего иранский риал с начала нынешнего года подешевел уже на треть — иранцы активно скупают валюту, готовясь к выходу США из ядерного соглашения с Ираном 2015 года. Риал дешевеет непрерывно с момента Иранской революции 1979 года, однако в последние годы это происходит особенно заметно. Если после революции за один доллар можно было купить 70 риалов, то в 2013 году за него давали уже 36 тыс. риалов, год назад — 40 тыс., а в начале нынешней недели — 61 тыс.

Minval.az