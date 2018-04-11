На слушаниях в сенате основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что его компания ведёт «постоянную борьбу» с россиянами, которые пытаются использовать соцсеть в своих интересах. По словам американского бизнесмена, речь идёт о самой настоящей «гонке вооружений», передает BBC.

«В России есть люди, работа которых заключается в попытке эксплуатировать нашу систему и прочие системы в интернете и не только. Нам нужны инвестиции, чтобы также становиться лучше», — подчеркнул Цукерберг. Он добавил, что его компания уже занимается разработкой новых инструментов для определения фальшивых учётных записей.

Во время беседы с сенаторами Цукерберг также сообщил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий «российское вмешательство» в американские выборы, беседовал с сотрудниками Facebook. При этом он не стал раскрывать подробности этих разговоров, сославшись на конфиденциальность информации.

В феврале офис Мюллера обвинил во «вмешательстве» в президентские выборы 13 россиян и три российские компании, в том числе Агентство интернет-исследований, которое порой называют «фабрикой троллей». Комиссия спецпрокурора обвинила организацию в стремлении «внести раскол в политическую систему США».

Кроме того, Цукербергу пришлось отвечать на вопросы сенаторов, настаивающих на более жёстком контроле над социальной сетью. Сенатор Джон Кеннеди предупредил: «Я не хочу голосовать за регулирование Facebook. Но видит Бог, буду. Всё зависит от вас… ваше пользовательское соглашение — отстой».

Под давлением сенаторов 33-летний владелец Facebook признал, что готов принять регулирование, если оно будет «правильным». При этом он не стал уточнять, что именно под этим подразумевается.

Причиной вызова Цукерберга в сенат стал скандал, связанный с утечкой личных данных порядка 87 млн пользователей Facebook. Эта информация оказалась в руках маркетинговой фирмы Cambridge Analytica, которая утверждала, что сыграла «ключевую роль» в победе Дональда Трампа на выборах 2016 года.

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