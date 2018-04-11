Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 апреля совершит визит в Турцию.

Как передает Анадолу со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, в ходе визита Столтенберг встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Генштаба генералом Хулуси Акаром, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Нуреттином Джаникли.

На переговорах стороны обсудят отношения Турции и НАТО, операцию «Оливковая ветвь», вопросы борьбы с терроризмом, подготовки к саммиту альянса в Брюсселе в 2018 году и актуальные вопросы региональной повестки.

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