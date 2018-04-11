Казаки из петербургского общества «Ирбис» лишили президента США Дональда Трампа звания почетного казака на фоне обострения отношений между Россией и Америкой.

«Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа и Владимир Владимирович Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом. Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. Потом политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано», — сказал «Росбалту» председатель «Ирбиса» Андрей Поляков.

В ближайшее время казаки собираются торжественно сжечь чучело Трампа в Петербурге. «Обольем бензином и сожжем вместе с американским флагом», — пообещал атаман.

По его словам, причиной таких действий стало «оскорбление государства, а это нельзя терпеть».

Президент США Дональд Трамп ранее обвинил Россию и Иран в поддержке режима сирийского президента Башара Асада.

6 апреля власти США объявили санкции против ряда должностных лиц, компаний и бизнесменов из России. Это привело к обвалу российского фондового рынка и серьезному ослаблению рубля.

Западные СМИ ранее сообщили о химической атаке в городе Дума 7 апреля, в результате которой пострадали и погибли десятки человек. Западные страны обвинили в случившемся режим Башара Асада и Россию. Власти Сирии и Минобороны РФ опровергли эту информацию и сам факт бомбардировки.

Minval.az