Министерство экологии и природных ресурсов распространило официальную информацию по поводу пожара в Губе.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, пожар начался в 13:50 часов 11 апреля на принадлежащем муниципалитету пастбище близ села Тенгалты: «Позже масштабы пожара увеличились и пламя перешло на территорию лесного хозяйства Рустов Губинского отдела Шахдагского Национального парка и охватило площадь около 0,5 га.

Для локализации начавшегося по неизвестным причинам пожара были незамедлительно привлечены сотрудники местных структур министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям.

Совместными усилиями сотрудников местных структур МЭПР, МЧС и местных жителей в 15:40 удалось потушить пожар.

Minval.az