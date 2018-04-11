Интернет-сервис Amazon планирует снять сериал «Пыльная буря» (Sandstorm) по мотивам биографии бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, сообщает Газета.ру со ссылкой на Deadline.

Планируется, что за экранизацию возьмется режиссер триллера «Столкновение» (Clash, 2016) Мохамед Диаб. Сериал, посвященный более чем 40-летнему правлению Каддафи, будет рассчитан не только на западного зрителя, но и на аудиторию на Ближнем Востоке.

В октябре 2011 года боевики так называемого Переходного национального совета казнили ливийского диктатора, полковника Муаммара Каддафи. Так был свергнут режим Ливийской Джамахирии, который Каддафи придумал сам и представлял как «третий путь» между капитализмом и коммунизмом.

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