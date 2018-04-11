Сегодня в ходе заседания парламента Армении представители оппозиционной фракции «Елк» (Выход) зажгли файеры, протестуя против возможного назначения на пост премьер-министра республики экс-президента страны Сержа Саргсяна, президентский срок которого завершился 9 апреля.

«Мы призываем всех собраться 13 апреля на площади Свободы и вместе пресечь возможное премьерство Сержа Саргсяна, покончить с властью правящей Республиканской партии Армении (РПА)», — сказал с трибуны парламента член фракции «Елк» Арарат Мирзоян и зажег файеры, — передает «Интерфакс».

Акция вызвала возмущение спикера парламента Ара Баблояна, который заявил о том, что подобными действиями «елковцы» угрожают безопасности работников парламента. Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов лишь констатировал, что «шоу не получилось», посоветовав открыть двери и проветрить помещение: «Пусть народ видит, кто чем занят в парламенте», — добавил он.

Minval.az