Очередной обвал российской валюты сказался на спросе на иностранную валюту: в московских обменных пунктах ажиотаж, а некоторые уже столкнулись с дефицитом — заказать крупные суммы не удается, сообщает Business.FM.

В одном из валютных обменников сказали, что проблем с количеством наличной валюты не имеют и торгуют ею по 66 рублей за доллар и около 81 рубля за евро. В двух других кассах признались, что валюта быстро заканчивается.

«У нас очень мало валюты. Сейчас мы стоим, продаем мы валюту 64,90. Валюты очень мало», — рассказали в одном из обменников.

В еще одном обменнике признались, что 10 тысяч долларов или евро обменять уже не получится — слишком высокий спрос.

На открытии торгов Московской биржи 11 апреля курс евро впервые за два года превысил 80 рублей, доллар поднялся выше 64 рублей.

Российская валюта начала резко падать на фоне санкционной политики США.

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