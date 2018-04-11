Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) ожидает резкого увеличения дивидендов от российского банка ВТБ по итогам 2017 года.

Как передает АПА, об этом сообщил исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов. «В мае текущего года в Санкт-Петербурге пройдет общее собрание акционеров банка. На собрании будут назначены новые члены Наблюдательного совета, а также приняты решения относительно выплаты дивидендов за 2017 год. В 2017 году, по сравнению с предыдущим годом мы ожидаем резкого увеличения дивидендов», — сказал Ш.Мовсумов.

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