Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Местами слабый туман. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Ночью прогнозируется 7-10, днем 17-22 градуса тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Однако днем на отдельных территориях ожидаются грозы, вероятны кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся в дневные часы западный ветер.

Ночью ожидается 6-11, днем 22-27 градусов тепла.

В других районах Азербайджана ночью прогнозируется 3-11, днем 13-25 градусов тепла.

Minval.az