В родильном отделении Центральной районной больницы Джалилабада женщина скончалась после родов.
Как сообщает АПА, жительница села Привольное Вафа Рамазан гызы Юсубова скончалась после родов.
По факту ведется расследование.
В родильном отделении Центральной районной больницы Джалилабада женщина скончалась после родов.
Как сообщает АПА, жительница села Привольное Вафа Рамазан гызы Юсубова скончалась после родов.
По факту ведется расследование.
Дата: 2018/04/11 14:38
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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