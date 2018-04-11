Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмел возможность передачи города Африн под контроль сирийского правительства.

Как передает ТАСС, об этом политик заявил в среду в Анкаре, его заявление транслировал телеканал NTV.

«Этот регион [Африн] нельзя передавать под контроль режима (президента Сирии Башара Асада — прим.). В стране занятная ситуация: воюющие между собой сегодня группы завтра продают друг другу оружие. В таком беспорядке нельзя говорить о том, чтобы кому-то что-то передавать», — отметил министр.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, выразившего надежду, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном. Чавушоглу в связи с этим отметил, что «вероятно, Лавров так ответил на какой-то заданный ему вопрос», надо выяснить контекст его заявления.

Относительно ситуации вокруг якобы имевшей место химатаки в Сирии турецкий министр сказал, что «режим не первый раз применяет химоружие». «Своими бомбами он убил около миллиона человек. Пора уже переходить к политическому процессу урегулирования, а режим Асада должен уже уйти», — сообщил Чавушоглу.

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