В Абшеронском районе задержаны подростки, попытавшиеся ограбить квартиру.
Как передает АПА, 20 февраля 2018 года в управление районной полиции обратилась жительница поселка Гюздек Мелек Магераммова, которая сообщила, что 23 января она, зайдя во двор своего дома, увидела двух неизвестных ей лиц, которые, заметив ее, скрылись.
В ходе разбирательства было установлено, что эти лица, угрожая М.Меграммовой ножом, требовали у нее деньги.
В результате проведенных сотрудниками Абшеронского РУП оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны два подростка, жители поселка.
По факту возбуждено уголовное дело по ст.181 УК АР (разбой).