В Абшеронском районе задержаны подростки, попытавшиеся ограбить квартиру.

Как передает АПА, 20 февраля 2018 года в управление районной полиции обратилась жительница поселка Гюздек Мелек Магераммова, которая сообщила, что 23 января она, зайдя во двор своего дома, увидела двух неизвестных ей лиц, которые, заметив ее, скрылись.

В ходе разбирательства было установлено, что эти лица, угрожая М.Меграммовой ножом, требовали у нее деньги.

В результате проведенных сотрудниками Абшеронского РУП оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны два подростка, жители поселка.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.181 УК АР (разбой).

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