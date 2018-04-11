ЗАО «Азербайджанские железные дороги» начало строительство железнодорожной линии в Габалинский район.

Об этом сообщил Report председатель ЗАО Джавид Гурбанов.

«В то же время продолжаются проектные работы по прокладке железной дороги в Гусарский район», — сказал он.

По словам Гурбанова, ведутся работы по строительству новой железнодорожной линии, по которой будут курсировать электрички в пригороды Баку:

«Электрички будут следовать со стороны кафе «Наргиля» в поселок Маштага, на территорию под названием Баглар, станцию Албалыг, а также в поселок Зиря».

Minval.az