Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что турецкие силы не входили на территорию Ирака, однако они обстреливают пограничные деревни.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении главы ведомства, сделанном на еженедельной пресс-конференции.

«Турецкие силы не вошли в Ирак и нет никакого сосредоточения (войск – ред.) на границах, но (информация – ред.) о бомбардировке верна», — заявил премьер.

Он добавил, что существует договор между прошлым иракским режимом и Турцией о бомбардировке целей внутри этих деревень, однако данное соглашение на данный момент не имеет силы.

В конце марта президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все необходимое, если Ирак не сможет самостоятельно очистить город Синджар от запрещенной в Турции РПК. Ранее Эрдоган также пригрозил внезапной военной операцией против города Синджар, если иракское правительство «не разгонит» отряды РПК.

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