На прошлой неделе подразделения 2-го армейского корпуса Вооруженных сил Армении провели незапланированные учения на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом стало известно только во вторник, 10 апреля.

По словам начальника генерального штаба ВС страны-агрессора — Армении Мовсеса Акопяна, учения впервые прошли у передовой линии, непосредственно на оборонительном участке. Также проводились боевые стрельбы, отрабатывался сценарий боевых действий в горных условиях. Его слова приводит «Лрагир».

Согласно информации, по сценарию учений ВС Армении предотвратили «внезапное нападение противника, уничтожили подразделения последнего, при этом применив новые технологии».

«Причем, целью было также отрабатывание действий по обеспечению безопасности трассы Сотк-Карвачар и населения Карчавара (оккупированный Кельбаджарский район Азербайджана – прим. «Минвал.аз»)». Сообщается, что в учения были вовлечены авиационные подразделения ВС Армении, в том числе ударные вертолеты Ми-24 и штурмовики Су-25.

Авторитетные эксперты в последние время не исключают возможности начала военной операции Азербайджана против армянских сил. Согласно таким прогнозам, существует высокая вероятность того, что Баку готовится к масштабному развертыванию сил для нанесения первого удара по позициям армянских военных.

12 марта в Азербайджане начались военные учения с привлечением 25 тысяч человек, бронетехники, авиации и ракетно-артиллерийских установок. Эксперты отметили, что на учениях используется новое вооружение.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, подводя итоги учений 12-17 марта, подчеркнул, что «в ходе практического выполнения тактических действий, соединения и воинские части продемонстрировали высокий уровень подготовки».

Minval.az