По меньшей мере 200 человек погибли в результате падения военного самолета на севере страны.

Как передает ТАСС со ссылкой на газету «Аш-Шарк аль-Аусат», в катастрофе погибли свыше 200 человек.

Инцидент произошел в провинции Блида близ аэропорта города Буфарик.

Подробности произошедшего уточняются.

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