По меньшей мере 200 человек погибли в результате падения военного самолета на севере страны.
Как передает ТАСС со ссылкой на газету «Аш-Шарк аль-Аусат», в катастрофе погибли свыше 200 человек.
#عاجل| صور أولية لتحطم الطائرة العسكرية المنكوبة في #الجزائر قرب مطار #بوفاريك pic.twitter.com/mfhq3cqIsZ
— 24Live (@20fourLive) 11 апреля 2018 г.
Инцидент произошел в провинции Блида близ аэропорта города Буфарик.
Подробности произошедшего уточняются.
فيديو| وسائل إعلام: 200 قتيل في تحطم الطائرة قرب العاصمة #الجزائر pic.twitter.com/ABh8SSPrjK
— سبر (@Sabrnews) 11 апреля 2018 г.