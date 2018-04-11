Житель Баку пригрозил женщине средних лет тем, что выложит в социальную сеть ее фотографии интимного характера и таким образом заполучил 200 манатов.

Женщина средних лет стала жертвой мошенничества и вымогательства денег путем угроз. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хатаинского района.

В 35-е отделение полиции Хатаинского района обратилась 53-летняя жительница Гянджи (имя не называем по этическим соображениям и в интересах следствия) и показала, что 28 марта на территории совхоза Зейтун мужчина по имени Рауф пригрозил ей позором. Он заявил, что у него имеются ее фотографии интимного характера, которые он выложит в социальной сети, если она не даст ему денег. Свои требования мошенник оценил в 200 манатов. Женщина отдала ему эту сумму, а спустя несколько дней обратилась с жалобой в полицию.

В 35-м отделении полиции заявили, что пока не знают, каким образом у мужчины по имени Рауф оказались фотографии жалобщицы. Злоумышленник пока не задержан, в этом направлении ведется работа.

Minval.az