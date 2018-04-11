После объявлении о подготовке масштабного военного удара США по Сирии, семья сирийского правителя Башара Асада, как и семьи членов правительства Сирии, выезжают в Тегеран. А некоторые из семей сирийских лидеров уже перебрались в Иран несколькими днями ранее. Об этом сообщает иранское издание Erm News.

«Было принято решение перевезти семью Башара аль-Асада в Тегеран в свете американских угроз удара по Дамаску», – цитирует издание источник, близкий к окружению Асада.

Источники добавили, что «среди сирийских правительственных лидеров и их семей в Сирии царит страх и паника. Многие семьи лидеров перевезены из Сирии в Иран еще в понедельник».

Источники сообщили, что «среди семей, которые еще будут перевезены в столицу Ирана Тегеран, есть семья президента Сирии Башара аль-Асада, и она прибудет до конца этой недели».

Тем не менее, останется ли сам Асад в Дамаске, или покинет его вместе со своей семьей – не сообщается.

В свою очередь подвластные сирийскому режиму СМИ и официальные лица Сирии опровергли информацию о выезде семей президента Сирии и правительства.

«Эти сообщения совершенно беспочвенны», – цитирует иранское издание источник, близкими к режиму Башара Асада.

Minval.az