Народ Азербайджана выбирает в среду, 11 апреля, президента. Сотрудник сайта Minval.az побывал в нескольких избирательных участках Низаминского района, заснял процесс голосования граждан и отметил высокую явку избирателей:
Народ Азербайджана выбирает в среду, 11 апреля, президента. Сотрудник сайта Minval.az побывал в нескольких избирательных участках Низаминского района, заснял процесс голосования граждан и отметил высокую явку избирателей:
Дата: 2018/04/11 11:54
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь, Фото
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