Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил наиболее популярные города в СНГ для поездок на праздничные дни мая. Рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц и апартаментов на период с 29 апреля по 10 мая.

«Минск, Астана, Баку, Ереван и Брест входят в первую пятерку городов СНГ, популярных у российских туристов для путешествий на майские праздники», — отмечает Tvil.ru.

В Баку туристы бронируют жилье в начале мая в среднем на четыре ночи.

В России будет подряд четыре праздничных выходных с 29 апреля по 2 мая, затем еще три нерабочих дня — 5, 6 и 9 мая.

Minval.az