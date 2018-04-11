Президенту США Дональду Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов применения силы против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. Опции включают нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня, сообщила во вторник в своей электронной версии газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, Трамп со своими советниками во вторник рассмотрел планы нанесения более ожесточенного удара по Сирии, чем год назад по военному аэродрому в провинции Хомс. В Белом доме считают, что идентичная силовая акция на этот раз не возымеет должного действия на Дамаск. Поэтому проработка вариантов действий США предусматривает сценарий более развернутой и длительной операции, поясняет издание.

В начале апреля 2017 года по приказу президента США по военному аэродрому в провинции Хомс были выпущены 59 крылатых ракет Tomahawk. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля того же года химического оружия в провинции Идлиб, отмечает ТАСС.

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправитсяв среду из Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока, сообщили представители ВМС США. По их словам, авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии.

Развертывание этой ударной группы происходит на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной утверждениями о применении в минувшую субботу химоружия в городе Дума. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет в течение 24-48 часов решение, применить ли в этой связи военную силу против властей Сирии.

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