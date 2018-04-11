Глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг во вторник впервые выступил с показаниями на отрытых слушаниях в конгрессе США, это произошло на фоне растущей обеспокоенности вокруг деятельности компании, которая обладает огромным массивом данных на два миллиарда пользователей.

Цукерберг заявил, что не может гарантировать, что компании из России не будут использовать информацию пользователей для того, чтобы вмешиваться в выборы по всему миру.

«Сенатор, нет, я не могу гарантировать это, поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, – это будет продолжающийся конфликт», — сказал Цукерберг.

По его словам, к концу 2018 года в компании будут работать около 20 тысяч новых сотрудников в отделе по обеспечению безопасности.

Помимо всего прочего, Цукерберг подтвердил, что его компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы президента США, которое отрицают как в Белом доме, так и в Кремле. Однако, сделав такое заявление, он поспешил добавить, что не будет раскрывать детали, поскольку данная информация является конфиденциальной.

В ходе слушаний Цукерберг также дал ответы на волнующие многих вопросы. Так, к примеру, он подтвердил, что Facebook всегда будет бесплатным для пользователей, поскольку главная цель компании — соединять людей по всему миру и быть доступной для каждого. На удивление многих он заверил, что компания не продает рекламодателям данные пользователей, а Facebook сам выходит на нужных людей при определенном запросе частных компаний.

«Мы можем показывать рекламу нужным людям без того, чтобы делиться данными с рекламодателями», — пояснил Цукерберг.

Он признал, что разговор о регулировании интернета крайне важен, и пообещал предоставить всю необходимую информацию и техническую поддержку конгрессу США по внедрению новых правил регулирования интернета.

В целом на все вопросы о том, как пользователи соцсети могут обезопасить свои данные, Цукерберг ответил просто — «у вас есть все инструменты для этого». Глава компании пообещал, что при удалении аккаунта все данные на этого пользователя также будут удалены из архива.

Что же касается ситуации вокруг Cambridge Analytica, Цукерберг полагает, что этот вопрос закрыт. «Они сказали нам, что они не использовали данные и удалили их. Мы обновили нашу политику, чтобы убедиться, что мы не совершим эту ошибку вновь», — рассказал он, отметив, что будет проведен полный аудит этой компании.

«И если мы выясним, что кто-то неподходящим образом использовал данные (пользователей), то мы заблокируем их на Facebook и проинформируем всех, кого это коснулось», — заверил Цукерберг.

Minval.az