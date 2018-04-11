Австралия поддержит возможный военный удар США по Сирии.

Как передает ТАСС, об этом объявила в среду глава МИД страны Джули Бишоп.

«Я не намерена комментировать военные действия США, но если США нанесут авиаудар в ответ на применение химоружия против гражданского населения Сирии, то Австралия поддержит любые действия, которые будут выверенными и пропорциональными», — сказала глава МИД Австралии в интервью телекомпании ABC.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в населенном пункте Дума близ Дамаска.

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