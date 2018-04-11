9 апреля в Стокгольме в среде шведской общественности, представителей азербайджанской диаспоры Швеции, в дань памяти выдающегося азербайджанского философа, мыслителя и поэта Гейдара Джемаля состоялся вечер Карабахской поэзии.

Мероприятие было организовано Конгрессом азербайджанцев Швеции под руководством Эмиля Мирзоева, сообщили Minval.az в пресс-службе организации.

Почетными гостями мероприятия были члены семьи Гейдара Джемаля – супруга Гульнар Джемаль, сын Орхан Джемаль, дочь Каусар Джемаль, а также один из знаменитых российских журналистов и политологов Максим Шевченко.

Вечер был объявлен открытым после вступительной речи председателя Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиля Мирзоева. В ходе своего выступления Э.Мирзоев неоднократно подчеркнул вклад Гейдара Джемаля в доведении правды о нагорно-карабахском конфликте среди российской общественности и его поэтическом творчестве. По словам Эмиля Мирзоева, творческое наследие Гейдара Джемаля является бесценным вкладом в дальнейшую судьбу карабахской поэзии. Кроме того, было отмечено, что именно Карабах является центом зарождения и развития азербайджанской литературы и музыки, и несмотря на более чем 30 – летную оккупацию азербайджанских земель, азербайджанцы, будучи в любом уголке Земли, прикладывают и будут прикладывать все усилия для передачи культурного наследия следующим поколениям.

Далее слово перешло Максиму Шевченко. Считающий Гейдар Джемаля своим учителем, видный российский общественный деятель Максим Шевченко поделился личными воспоминаниями от крепкой дружбы с Гейдаром Джемалем. По его словам, Гейдар Джемаль открыл ему Азербайджан со всей его богатой историей и культурой. Гейдар Джемаль был потомком карабахских ханов и всегда гордился своими азербайджанскими корнями. Поэтому Максим Шевченко подчеркнул важность перевода философских трудов и поэзии Гейдара Джемаля на азербайджанский язык. Многие его труды уже переведены на несколько европейских языков.

После с трогательной речью выступил сын Гейдара Джемаля, известный российский журналист, Орхан Джемаль.

Он рассказал о влиянии своего отца на свое творчество и становление как общественного деятеля и журналиста.

Дочь Гейдара Джемаля, Каусар Джемаль прочитала свое проникновенное стихотворное посвящение отцу.

Говоря о названии вечера “ Карабахская поэзия — памяти Гейдара Джемаля» , азербайджанский поэт и драматург Лейла Бегим, отметила, что сам Гейдар Джемаль с гордостью говорил о своих карабахских корнях, о многовековой связи его семьи с этой землёй в том числе и родственных связях с великим азербайджанским, поэтом и общественным деятелем, дочерью последнего карабахского хана, Хуршуд Бану Натаван. Именно так родился международный проект вечеров памяти Гейдара Джемаля под сенью Карабахской поэзии, который стартовал в Швеции, в Стокгольме.

На вечере Лейла Бегим презентовала новый сборник стихов « Карабахское сердце» ( « The heart of Karabakh», изданный в Праге. Сборник был издан на двух языках — английском и русском и включил стихи Гейдара Джемаля, Хуршудбану Натаван и венок сонетов Лейлы Бегим « Плач по Карабаху», который поэтесса посвятила к годовщине смерти Гейдара Джемаля. Сборник был переведён азербайджанской переводчицей, проживающей в Америке, Гюльнарой Холл.

Экземпляры этого сборника стихов поступят в чешскую народную библиотеку Клементинум, а также в региональные библиотеки Чехии — Брно, Оломоуц и Кладно.

Экземпляры книг « Карабахское сердце» и сборника стихов Гейдара Джемаля, изданного в Москве, будут переданы и в центральную стокгольмскую библиотеку.

На вечере прозвучали стихи Гейдара Джемаля на русском и английском языках и венок сонетов Лейлы Бегим « Плач по Карабаху».

Эмиль Мирзоев в своём выступлении отметил, что Гейдар Джемаль, как истинный патриот своей исторической родины, глубоко знающий историю своего народа, всегда публично выражал свою твёрдую позицию по Карабахскому конфликту и справедливому его решению.

Задав вопрос Максиму Шевченко и Орхану Джемалю о том, как они видят пути решения Карабахского вопроса, Эмиль Мирзоев развязал интересную, жаркую дискуссию, которая ещё раз показала насколько переполнены болью сердца азербайджанского народа.

Minval.az