Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с командующим Военно-морскими силами этой страны, адмиралом Зафаром Махмудом Аббаси.

Об этом Report сообщили в посольстве.

На встрече было отмечено, что однозначная взаимная поддержка обеих стран во всех областях всегда высоко оценивается, была подчеркнута важность скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и Кашмирского вопроса в соответствии с требованиями международного права и на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Командующий Военно-морскими силами Пакистана, адмирал Зафар Махмуд Аббаси подчеркнул, что Военно-морские силы Пакистана готовы оказать любую поддержку и помощь Военно-морским силам Азербайджана.

На встрече также был проведен обмен мнениями о продолжении дружеских отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, сотрудничества в военно-технической сфере, об обеспечении регулярного участия в учениях, обмене опытом и осуществлении взаимных визитов.

Minval.az