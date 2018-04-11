Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде принял участие в голосовании на президентских выборах.
Как передает АПА, А.Раси-заде проголосовал в 29-м избирательном участке 2-го Ясамалского избирательного округа №16.
Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде принял участие в голосовании на президентских выборах.
Как передает АПА, А.Раси-заде проголосовал в 29-м избирательном участке 2-го Ясамалского избирательного округа №16.
Дата: 2018/04/11 9:41
Раздел: Азербайджан
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