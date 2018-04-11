Начальник Службы госбезопасности, генерал-лейтенант, Национальный герой Азербайджана Мадат Гулиев проголосовал на президентских выборах.

Как сообщает Report, М.Гулиев вместе супругой проголосовали на избирательном участке №3 избирательного округа № 36.

«Азербайджан является одной из самых безопасных стран в мире. В Азербайджане нет никакой опасности».

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По его словам, только за пределами страны есть те, кто ведет политику против Азербайджана:

«Это предотвращается руководством страны. В настоящее время нет никакой опасности. Все спокойно могут принять участие в голосовании. Выборы проходят активно. Люди приходят, выражают свою политическую волю. Мы счастливые люди. Азербайджан признают в мире. Президент Ильхам Алиев 9 апреля высказал свое мнение и дальнейшую программу. Вы знаете, все данные обещания выполняются».

Minval.az