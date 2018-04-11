Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов проголосовал на президентских выборах.
Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке № 4 Хатаинского избирательного округа № 36.
Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов проголосовал на президентских выборах.
Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке № 4 Хатаинского избирательного округа № 36.
Дата: 2018/04/11 9:24
Раздел: Азербайджан
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Выборы президента в Азербайджане — Фоторепортаж
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