Вертолет Ми-8 разбился в Хабаровске.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, все находившиеся на борту погибли.

Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (5.30 по бакинскому времени) в районе улиц Антенная – Хирургическая. «На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток». По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали», — говорится в сообщении.

В результате ЧП погибли все шесть человек, находившихся на борту. В центре медицины катастроф сообщили, что на месте крушения возник пожар. «Все, что точно можем сказать — вертолет разлетелся на части», — сказал представитель центра. В ГУ МЧС добавили, что обломки вертолета разбросаны в радиусе километра.

Как сообщили в СК РФ, вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту находился только экипаж.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехало руководство авиакомпании «Восток».

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета, оба черных ящика вертолета уже найдены. В самом городе введен режим ЧС.

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать помощь семьям жертв авиакатастрофы, им выплатят по миллиону рублей.

В сети опубликован видеоролик с места крушения, на котором виден дым. По словам автора ролика, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане.

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