Как сообщает «Интерфакс», Россия проголосовала против американского проекта резолюции Совета безопасности ООН о механизме по расследованию химатак в Сирии. Председатель Совбеза ООН в этом месяце постпред Перу Густаво Меса-Куадро сообщил, что за предложенный американцами документ проголосовали 12 стран, против — 2, одна делегация воздержалась от голосования.

При этом постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя в своем выступлении на Совбезе ООН предупредил, что резолюция США по химоружию не будет принята.

Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Авторы знают, что проект резолюции США противоречит позиции России и не будет принят. Делегация США вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов Совета безопасности».

Российский дипломат подчеркнул, что США пытаются возродить Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР), который «покрыл себя позором», вынеся приговор суверенному государству — Сирии — без подтверждающих данных. Напомним, СМР прекратил свое существование в конце минувшего года. Россия тогда заявила, что этот орган полностью дискредитировал себя. В понедельник на экстренном заседании Совбеза ООН Небензя заявил, что Москва поддерживает идею формирования независимого механизма расследования обстоятельств предполагаемых химических атак в Сирии.

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