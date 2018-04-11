«Процесс голосования организован очень хорошо».

Об этом АПА сказал наблюдающий за ходом выборов на избирательном участке №5 второго избирательного округа №20 Наримановского района содокладчик Мониторингового Комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак. Он также сказал, что в голосовании участвует большое количество людей.

Другой член наблюдательной миссии ПАСЕ Джейхан Ибрагимов из Болгарии также сказал, что процесс голосования осуществляется в соответствии с демократическими принципами: «Все идет хорошо. Люди приходят и голосуют. Думаю, что процесс голосования до конца будет продолжаться так. Члены наблюдательной миссии будут наблюдать за процессом голосования в Баку, в окрестностях Баку и в ряде регионов».

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8.55

На выборах в Азербайджане обеспечена полная прозрачность.

Об этом сказал в среду, 11 апреля, координатор группы наблюдателей МПА СНГ за президентскими выборами в Азербайджане, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрании России Ильяс Умаханов.

По его словам, в стране последовательно совершенствуется законодательство, наряду с этим были приняты законодательные акты, совершенствующие избирательное право.

«Первичное наблюдение за ходом выборов показывает, что голосование пройдет на очень высоком организационном уровне», — заявил Умаханов.

У наблюдательной миссии МПА СНГ будет возможность охватить большое количество избирательных участков, что в свою очередь позволит составить полное и объективное мнение о ходе выборов.

«За ходом голосования будет следить большая и авторитетная группа международных наблюдателей от МПА СНГ, которая обладает достаточным опытом по наблюдению. В первую очередь, это парламентарии, которые неоднократно принимали участие в наблюдении за выборами в разных странах», — отметил Умаханов.

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8.42

«Каждый может обратиться по любому вопросу в ЦИК и связаться с горячей линией Комиссии».

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов. По его словам, на голосовании должны учитываться права каждого гражданина:

«Двери избирательного участка закроются после того, как его покинет последний избиратель. Участки закроются в 19.00. Никто не сможет вынудить находящихся там наблюдателей и журналистов уйти оттуда».

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В среду, 11 апреля, в Азербайджане проходят президентские выборы.

Сегодня в республике функционируют 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября.

Однако президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

На пост президента на внеочередных выборах 11 апреля претендуют 8 человек: Ильхам Алиев, Захид Орудж, Араз Ализаде, Гудрат Гасангулиев, Фарадж Гулиев, Хафиз Гаджиев, Рази Нуруллаев и Сардар Джалалоглу.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Minval.az в режиме онлайн-трансляции следит за ходом голосования, нарушениями и подсчётом голосов.

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