Официальные лица Армении превращают в политическую спекуляцию пункт в подписанном между ЕС и Арменией соглашении, касающийся вопроса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахскиого конфликта.

Об этом сказал Trend во вторник официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян сегодня в парламенте Армении выразил надежду на то, что Европейский союз отметит эту позицию также в соглашении с Азербайджаном.

«Официальные лица Армении на различных уровнях пытаются говорить от имени Европейского союза и превратить в политическую спекуляцию и пропаганду подписанное между Арменией и ЕС соглашение», — сказал Гаджиев, комментируя данную попытку Армении.

Minval.az