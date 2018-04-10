Доходы государственного бюджета Азербайджана в первом квартале 2018 года составили 4562,9 миллиона манатов, что означает перевыполнение прогноза на три процента.

Об этом говорится в сообщении об исполнении показателей бюджета, распространенном во вторник министерством финансов.

В структуре доходов бюджета поступления по линии министерства по налогам составили 1436,5 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года больше на 15,8 миллиона манатов, или на 1,1 процента. Из этих средств 67,5 процента (969,7 миллиона манатов) пришлось на долю ненефтяного сектора.

По линии Государственного таможенного комитета в бюджет поступили 726,9 миллиона манатов, что на 27,3 процента (155,8 миллиона манатов) выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в первом квартале 2018 года в государственный бюджет поступили 79,3 миллиона манатов от платных услуг, оказанных бюджетными организациями. Прочие поступления составили 21,2 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 71 процент, или 8,8 миллиона манатов.

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в казну составили 2299 миллионов манатов.

Расходы госбюджета в первом квартале по сравнению с прогнозом составили 108,8 процента, или 4408 миллионов манатов.

В течение трех месяцев 2018 года 40 процентов (1761,3 миллиона манатов) расходов госбюджета были социальной направленности, что на 7,7 процента, или 125,6 миллиона манатов больше аналогичного показателя 2017 года.

Как отмечается в сообщении, эти средства были направлены в фонд оплаты труда, на выплату стипендий и социальных пособий, на закупку лекарств и продовольствия.

Расходы на строительство и реконструкцию объектов сферы науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов социально-культурного и бытового назначения составили 168,9 миллиона манатов, строительство и реконструкцию инфраструктуры в сфере энерго-, газо- и водоснабжения, коммунального хозяйства, мелиорации и в других сферах — 655,6 миллиона манатов, в том числе на финансирование инвестиционных расходов в Нахчыванской Автономной Республике из расходов на капвложения в госбюджете выделено 21,2 миллиона манатов.

Доходы сводного бюджета в первом квартале текущего года составили 7062,5 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 1412,9 миллиона манатов, или 25 процентов. Расходы сводного бюджета составили 4757,9 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 1994,8 миллиона манатов, или на 29,5 процента.

В сводном бюджете образовался профицит в размере 2304,6 миллиона манатов.

Minval.az