Стали известны клубы с наибольшим доходом в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Как сообщает Report со ссылкой на испанское издание AS, в текущем сезоне «Карабах» заработал 15.7 млн евро и с этим результатом занял 25-ю строчку.

В списке лидирует английский «Ливерпуль» с 33,59 млн евро. Другой представитель этой страны — «Манчестер Сити» совместно с немецкой «Баварией» разделили 2 и 3 места с доходом в 33.36 млн евро.

Отметим, что в данном списке «Карабах» оставил позади такие клубы, как «Боруссия (Дортмунд), французский «Монако», португальскую «Бенфику» и голландский «Фейеноорд».

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