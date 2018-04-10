Американская ударная ВМС возглавляемая авианосцем »Гарри Трумэн» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния с целью дальнейшего размещения в Европе и на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Сообщается, что ударную группу также составляют ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут». Ожидается, что позднее к ним присоединятся эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс», а также фрегат ВМС Германии «Гессен».

На данный момент цели и задачи похода ВМС не сообщаются. Информация о выходе авиационной группы появилась после заявлений президента США Дональда Трампа о готовности принять «ответные меры» на химическую атаку в Сирии.

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