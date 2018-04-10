Возможность получения виз прибывшими в Бахрейн гражданами Азербайджана с использованием упрощенного визового режима — наглядный пример развития отношений между двумя странами.

Об этом во вторник в ходе политических консультаций МИД Азербайджана и Бахрейна сказал заместитель министра иностранных дел по международным вопросам Бахрейна Шейх Абдулла бин Ахмад аль-Халифа.

Во время встречи было выражено удовлетворение нынешним сотрудничеством между двумя странами и состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, поприветствовав делегацию Бахрейна, рассказал о достигнутых во многих областях успехах, экономических реформах, реализуемых в стране в последние года, а также о проделанной работе по развитию нефтегазовой сферы, проектах регионального и глобального значения.

Отметив, что Азербайджан придает особое значение развитию связей со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Халафов подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Бахрейном.

Говоря о диверсификации экономики Азербайджана, замминистра отметил, что существуют широкие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном в торгово-экономической сфере, сферах инвестиций, сельского хозяйства, нефтегазовой, промышленной, туризма, в банковском секторе, сфере информационных технологий и других.

Во время встречи Халафов проинформировал гостя о широкомасштабных транспортных и энергетических проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, и добавил, что транспортные маршруты Север-Юг и Восток-Запад создадут благоприятные возможности для компаний Бахрейна.

Шейх Абдулла бин Ахмад аль-Халифа выразил глубокую признательность за подробную информацию и отметил, что существует большой потенциал для расширения двусторонних торгово-экономических связей.

Замминистра иностранных дел Бахрейна выразил заинтересованность в развитии всестороннего сотрудничества с Азербайджаном и поблагодарил правительство республики за организацию на высоком уровне министерской конференции Движения неприсоединения и гостеприимство. В этой связи он сказал, что проведение Азербайджаном множества крупных мероприятий в рамках международных организаций заслуживает положительной оценки.

Гость отметил, что наличие прямого воздушного сообщения и возможность получения гражданами Азербайджана визы в аэропорту Манамы с использованием упрощенного визового режима являются наглядным примером развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Бахрейном по восходящей.

Шейх Абдулла ибн Ахмад подчеркнул, что Бахрейн поддерживает скорейшее урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках уважения суверенитета Азербайджана и его территориальной целостности и что эта позиция стабильна и неизменна.

Халафов высоко оценил поддержку Бахрейном справедливой позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, который является основным препятствием на пути к миру и стабильности, для процесса интеграции, а также развития региона в целом.

На встрече также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, создании совместной межправительственной комиссии по развитию торгово-экономических связей и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az