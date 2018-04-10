Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп не приглашены на свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Представитель принца Гарри подтвердил, что жених и невеста приняли решение воздержаться от приглашения британских и зарубежных политических лидеров.

«С правительством Её Величества проведены консультации по этому решению, которое принял королевский двор», — сказал источник в британском правительстве.

По его словам, Мэй не рассчитывала получить приглашение на торжество.

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