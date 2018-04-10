Мы получаем жалобы из разных городов России о том, что полицейские вновь «давят» на тех, кто имеет водительские права Армении. Об этом заявил в парламенте Армении 10 апреля депутат от блока «Выход» Эдмон Марукян.

Он напомнил о том, что этот вопрос был поднят еще 1,5 года назад. «После этого шума за этот вопрос взялась и комиссия ЕАЭС. Тогда было отмечено, что законы ЕАЭС выше законов, принятых Госдумой РФ, и водительские права граждан Армении должны быть признаны на территории России. Было сказано, что проблема решена, но вот уже несколько дней, как мы получаем жалобы о том, что полицейские вновь «давят» на тех, кто имеет водительские права Армении. Стражи порядка утверждают, что последние должны сдать экзамен и получить водительское право РФ, в противном случае – они не смогут работать на территории России», — заявил Марукян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Он напомнил о том, что соглашение ЕАЭС касается свободного передвижения рабочей силы, услуг и финансовых средств, и, согласно этому документу, граждане стран-членов ЕАЭС могут свободно работать в других государствах-членах, имея при себе национальные государственные документы.

«По существу, нарушаются основополагающие принципы ЕАЭС, это доказывает, что данное соглашение так и осталось на бумаге. Я призываю Правительство поднять этот вопрос перед российскими коллегами, поскольку речь идет о нарушении прав тысяч граждан Армении», — сказал оппозиционный депутат.

Minval.az