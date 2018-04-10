Советник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Томас Боссерт уходит в отставку.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома.
Советник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Томас Боссерт уходит в отставку.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома.
Дата: 2018/04/10 19:46
Раздел: Мир
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